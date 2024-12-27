Лишилась более 3 млн рублей: экс-жену Гуфа Айзу обокрали на Бали под конец года

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказал о неприятном подарке под Новый год. Ее обокрали на Бали. Оказалось, что звезда соцсетей лишилась 31 тысячи долларов – это более 3 млн рублей.

О несчастье экс-жена рэпера Гуфа сообщила в личном блоге. Она отметила, что решает вопросы в индонезийском банке. При этом Айза старалась соблюдать спокойствие. Однако, когда с ней связались журналисты, она призналась, что на самом деле, конечно, расстроилась.

«31 тысячу долларов [украли], так что тут мошенники тоже есть, но они действуют иначе. Без звонков, а просто списывают с карты деньги, типа покупка с какого-то сайта. Очень расстроенная. Не самый приятный подарок к Новому году», - поделилась Айза с Super.ru.

Напомним, что сейчас у блогерши новые отношения, в которых она очень счастлива. Долгое время она скрывала личность избранника, но несколько месяцев назад решила представить его поклонникам. Ее возлюбленным оказался Степан Кузьменко.

Ранее Айза рассказала, как изменилась ее жизнь с новым бойфрендом.