Вскрылась правда об «аншлаге» Витаса в Китае: продюсер певца соврал журналистам

Продюсера певца Витаса Сергея Пудовкина уличили во лжи. Оказалось, что он преувеличил число пришедших на концерт артиста в Китае зрителей в десять раз. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснили журналисты, зал, в котором выступал вокалист, вмещает лишь шесть тысяч человек. В то время как Пудовкин заявлял, что послушать Витаса пришли 55 тысяч поклонников и еще 7 тысяч попали по фальшивым билетам. Из-за этого команда исполнителя потеряла миллион долларов.

О скандале после жалоб продюсера написали многие российские СМИ. Сергей также заявлял, что подобное легко может повториться и в других городах, где запланированы концерты Витаса, и он за это сильно переживал.

Теперь же, когда появилась новая информация о реальной вместимости площадки в Китае, представитель певца перестал выходить на связь. Комментарии по этому поводу у него получить пока не удается.

Ранее стало известно, что скандал произошел и на концерте рэпера Басты в Самаре. Охранники отказывались пускать зрителей, так как они заранее не распечатали билеты, а пришли с электронными копиями.