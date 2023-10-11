В Самаре на концерте Басты произошел скандал из-за нераспечатанных билетов

В Самаре перед началом концерта рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, произошел скандал. Охранники отказывались пропускать зрителей на мероприятие, так как они заранее не распечатали электронные билеты.

По данным Kp.ru, организаторы концерта не смогли отсканировать билеты, приобретенные через одну из онлайн-касс. В итоге людям было отказано во входе по якобы поддельным пригласительным. Как выяснилось позже, приобретенные билеты необходимо было распечатать, о чем зрителей заранее не предупредили.

После конфликта с администрацией Дворца спорта обладателей спорных билетов все же пустили на концерт.

Как рассказали посетители мероприятия, выступление рэпера прошло при полном аншлаге, в фан-зоне даже была небольшая давка. Баста исполнил вместе с залом свои главные хиты «На заре», «Обернись» и «Сансару».

Как мы писали ранее, Василий Вакуленко сделал жене щедрый презент. Баста подарил возлюбленной автомобиль стоимостью 70 миллионов рублей и эксклюзивные кроссовки. Радостной новостью избранница артиста поделилась в личном микроблоге. Она отметила, что все 16 лет брака муж внимательно к ней относится и делает ее счастливой.