Вскоре предстанут перед судом: следствие по делу о выводе 250 млн Лерчек и Артемом Чекалиным завершилось
Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Лерчек и Артем в скором времени предстанут перед судом.
О завершении расследования сообщило РИА Новости. По информации СМИ, официально все действия по делу были прекращены 29 августа.
Источник, который знаком с ситуацией, рассказал журналистам, что Лерчек и Артем уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного производства. Пока что они прочитали 40 страниц из 15 томов. Оба блогера находятся под домашним арестом.
Артема и Валерию Чекалины обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу. В результате их действий был нанесен ущерб в размере 250 млн рублей.
