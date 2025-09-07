Вскоре предстанут перед судом: следствие по делу о выводе 250 млн Лерчек и Артемом Чекалиным завершилось

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Лерчек и Артем в скором времени предстанут перед судом.

О завершении расследования сообщило РИА Новости. По информации СМИ, официально все действия по делу были прекращены 29 августа.

Источник, который знаком с ситуацией, рассказал журналистам, что Лерчек и Артем уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного производства. Пока что они прочитали 40 страниц из 15 томов. Оба блогера находятся под домашним арестом.

Артема и Валерию Чекалины обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу. В результате их действий был нанесен ущерб в размере 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Лерчек тратит сотни тысяч на недостроенный дом. Недвижимость, ставшая крайне обременительной в сложное финансовое время, расположена в элитном подмосковном поселке