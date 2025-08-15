Блогер Лерчек тратит сотни тысяч на недостроенный дом и не может его продать

Блогер Лерчек тратит сотни тысяч на недостроенный дом в элитном подмосковном поселке. Сетевая знаменитость не может его продать – цена особняка значительно упала, но покупателя найти не удалось.

Подробности сообщает Super.ru.

Дом занимает площадь 2100 квадратных метров. Стройка заморожена с 2024 года. Стоимость особняка составляла 1,8 млрд рублей, но сейчас цена снижена до 879 990 000.

У поместья Чекалиных два этажа, бассейн, два кинотеатра. Содержание дома в месяц обходится примерно в 100 тыс. рублей. Речь идет о плате за коммунальные услуги, охрану, стрижку газонов и другое.

Издание пишет, что несмотря на арест имущества, вероятно, дом разрешили продать. Средства могут пойти на погашение долга по налогам в размере 28 млн.

Ранее подруга Лерчек рассказывала о новом романе блогерши после развода с Артемом Чекалиным. Выяснилось, что у нее уже были отношения на момент интрижки с рэпером Natan на шоу «Звезды в джунглях».