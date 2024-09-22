«Всерьез и не воспринял»: Евгений Стеблов удивился решению единственного сына уйти в монастырь

Евгений Стеблов признался, что его сын отказался быть актером и ушел в монастырь. Данное решение удивило его отца.

Актер вспомнил, как после смерти своей первой супруги Татьяны Осиповой отчаялся. Он уже и не думал о новых отношениях в таком зрелом возрасте. Но любовь Евгения все же настигла и он женился во второй раз. По словам Стеблова, жизнь сына не сложилась так, как у его именитого отца, поэтому он решил двигаться в другом направлении.

Евгений отметил, что Сергей изначально хотел пойти по его стопам: он окончил актерское училище, получал различные роли в кино, а также успел поработать режиссером. Но судьба наследника сложилась иначе и он понял, что его предназначение заключается совсем в другом.

«Признаюсь, что сам не ожидал такого поворота событий... Мой единственный сын принял монашеский постриг и служит в Соловецком монастыре... Понял, что его предназначение — служение Господу... Я не думал, что он такой путь выберет для себя. Но я как-то даже особенно всерьез и не воспринял», — признался Стеблов в беседе с изданием StarHit.

Артист также подчеркнул, что Сергей был женат, но из-за развода ему пришлось замаливать грех женитьбы, так как это было необходимо для монашеского пострига.

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