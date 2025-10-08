Всеобщая паника — лучший момент для инвестирования: Ксения Собчак заработала на кризисе 2022 года

Журналистка Ксения Собчак в интервью Москве 24 рассказала, как смогла заработать на кризисе 2022 года. По словам знаменитости, в тот момент она инвестировала в российские компании.

Одно из выгодных вложений телеведущая сделала, когда рынки с акциями рухнули после событий в феврале 2022 года. Собчак скупила ценные бумаги и по прошествии времени вышла с ними в плюс.

«Акции крупнейших корпораций стали стоить просто как палатка с шаурмой», — заявила Ксения.

Сейчас журналистка по-прежнему инвестирует свои денежные средства, но уже не в компании. Она начала вкладывать в депозиты, поскольку процентная ставка беспрецедентно высока.

Также в интервью Собчак рассказала о главной ошибке в своей жизни. По словам Ксении, ей сильно не хватает воли и терпения.