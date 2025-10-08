Ксения Собчак рассказала о главной ошибке в своей жизни

Журналистка Ксения Собчак в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала о своей главной жизненной ошибке. По мнению знаменитости, ею стало отсутствие достаточной силы воли и терпения.

«Я думаю, что отсутствие долгой воли, отсутствие терпения и долгой воли – это самое сложное», – призналась Собчак.

Ксения отметила, что испытывает проблемы с самодисциплиной.

Также во время беседы она высоко оценила вопрос интервьюера и пообещала задавать его гостям своих шоу.

Напомним, что Собчак в этом же разговоре назвала главную проблему в своей жизни. По ее словам, это «стальной характер». Она привыкла делать все самостоятельно из-за убеждений, что справится лучше, чем другие.

