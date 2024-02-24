Всеобъемлющая любовь: Александр Панайотов рассказал об отличии русских от американцев

Певец считает, что эта любовь проявляется ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь.

«Все это теплота душевная. Потому что там, я заметил, когда был в Америке на гастролях, там какая-то обезличенность и какая-то меркантильная вечная погоня за наживой, за деньгами, за карьерой, за вот этим всем. Здесь все по-другому», — рассказал артист в интервью Пятому каналу.

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