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Опубликовано 24 февраля 2024, 13:58
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Всеобъемлющая любовь: Александр Панайотов рассказал об отличии русских от американцев

Александр Панайотов заявил, что россияне отличаются от американцев душевностью.
Всеобъемлющая любовь: Александр Панайотов рассказал об отличии русских от американцев

© Starface.ru

Певец Александр Панайотов назвал главные отличия русских от американцев. По словам артиста, они заключаются во всеобъемлющей любви и душевной теплоте.

Русский дух заключается во всеобъемлющей любви, считает артист. Панайотов отметил, что побывал во многих странах, но исключительно россиянам присуща душевность и любовь.

Певец считает, что эта любовь проявляется ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь.

«Все это теплота душевная. Потому что там, я заметил, когда был в Америке на гастролях, там какая-то обезличенность и какая-то меркантильная вечная погоня за наживой, за деньгами, за карьерой, за вот этим всем. Здесь все по-другому», — рассказал артист в интервью Пятому каналу.

Ранее Александр Панайотов рассказал о своей «болезни», которая есть и у Филиппа Киркорова.