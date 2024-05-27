«Где же твой парень?»: Клава Кока ответила на слухи о расставании с Александром Повериным

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, опровергла слухи о расставании с Александром Повериным, которые появились после публикации отрывка из нового клипа на песню «Нет парня – нет проблем».

Пользователи Сети обвинили Коку в хайпе на отношениях и предположили, что информацию о расставании запустила сама певица.

«Я всех благодарю за поддержку, кто пишет мне, чтобы я не расстраивалась. Комментарии я не удаляю, никого не блокирую, так что можете спокойно выражать свое мнение. На каждую хорошую песню есть плохой комментарий, на каждую плохую – хороший комментарий», - заявила в своем Telegram-канале Клава.

Она также отметила, что невозможно угодить всем и сразу, а также призналась, что пыталась быть откровенной с поклонниками, но сразу же была обвинена в «показухе».

«Как только ты начинаешь меньше светить личное – люди снова негодуют и злорадствуют: «Где же твой парень? У них закончился контракт, мы все знали, это хайп!», - возмутилась исполнительница хита «Покинула чат».

Артистка заверила, что больше не будет посвящать аудиторию в свою личную жизнь. Кроме того, она обратилась к хейтерам и попросила их послушать песню «Нет парня – нет проблем» прежде, чем переносить слова из композиции на реальную жизнь.

«Неужели вы думаете, если бы я реально рассталась со своим парнем, я бы через пару недель написала веселую песенку и пошла плясать? Мне кажется, что самое правильное решение — не впускать людей в свою личную жизнь», - заключила Клава.

Ранее Клава Кока пожаловалась, что стала объектом травли в Сети после выхода ее нового клипа на песню «Нет парня — нет проблем». Артистку обвинили в плагиате.