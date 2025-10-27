«Всему свое время»: телеведущая Юлия Барановская сделала официальное заявление после выписки из больницы

Телеведущая и актриса Юлия Барановская снова вышла на связь с новым заявлением после двух перенесенных операций. В своем Telegram-канале звезда Первого канала объявила, что ее официально выписали. Однако, отметить это она пока не может.

«Меня официально выписали! Ура! Но шампанское пока выпить по этому не могу. Ну ничего, всему свое время», — написала она.

Напомним, что 45-летняя коллега Александра Гордона была госпитализирована на Ямале, куда улетела по работе. В медучреждении ей провели две полостные операции — основную и контрольную. В Салехарде ей операцию проводил дежурный хирург Александр Бежацкий – врач с 12-летним стажем.

Точную причину хирургического вмешательства Юлия не назвала. Однако в СМИ отмечали, что поводом могли послужить последствия после родов. После выписки из больницы Барановская уже успела посетить важное мероприятие, свадьбу своего директора Петра Шекшеева. Звезда призналась, что поймала на мероприятии букет невесты.

