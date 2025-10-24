«Соленые огурцы мне снятся»: телеведущая Юлия Барановская рассказала, как поменялся ее рацион после больницы

Телеведущая Юлия Барановская, перенесшая 17 октября две полостных операции, вышла на связь с подписчиками. В своем Telegram-канале звезда Первого канала записала кружок, в котором поделилась изменениями в ее рационе после выписки из больницы.

45-летняя соведущая Александра Гордона записала видео из своей гримерки. Она посетовала на то, что раньше на столе ее ждали фрукты, колбасные нарезки и даже сало, а теперь там в основном еда, приготовленная на пару.

Сейчас артистка вынуждена соблюдать строгую диету, поэтому приходится отказываться от некоторых привычных продуктов.

«Теперь тут бульон, рыбка на пару, курица, сухарики. Пока ограничения по еде такие… Соленые огурцы мне снятся», — поделилась Барановская.

Напомним, что на прошлой неделе знаменитость была экстренно госпитализирована в одну из больниц Ямала. Однако, несмотря на сложность медицинских процедур, Юлия смогла в скором времени выписаться и даже вернуться к работе.

Ранее мы писали, что после выписки из больницы Юлия Барановская побывала на свадьбе своего директора Петра Шекшеева.