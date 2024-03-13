«Всему свое время»: Дима Билан ответил на слухи о том, что скоро станет отцом

Певец Дима Билан прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что в скором времени впервые станет отцом. Как подчеркнул 42-летний артист, когда в его жизни наступят такие разительные перемены, он не станет скрывать их.

«Дорогие друзья, земля полнится слухами, а у нас с вами есть традиция, такие маленькие включения правды от первого лица. Когда в моей семье будет планироваться пополнение — я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать», - сообщил Дима в своем Telegram-канале.

Он заверил, что ценит взаимное уважение личного пространства с поклонниками.

«Всему свое время», — сказал певец, добавив, что 2024 год планирует посвятить работе.

В частности, Билан пообещал выпустить новый альбом, а также дать два больших сольных шоу в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 42-летний Билан состоит в близких отношениях со своей помощницей Аленой Усачевой, которая якобы беременна.