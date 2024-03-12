42-летний певец Дима Билан может вскоре впервые стать отцом

Певец Дима Билан тщательно скрывает подробности своей личной жизни. О его избраннице официально ничего неизвестно. При этом в СМИ появились сообщения о том, что 42-летний артист скоро впервые станет отцом.

По данным Экспресс газеты, Билан состоит в близких отношениях со своей помощницей Аленой Усачевой.

«В августе прошлого года она сопровождала Диму на вечеринке портала «Топ-Хит». После его выступления они вместе сели в автомобиль BMW и уехали», — приводит издание появившиеся в светской тусовке слухи.

Сейчас источники утверждают, что Усачева беременна, и отцом будущего ребенка является именно Билан. При этом никакой информации, подтверждающий этот факт, на данный момент нет. Сам артист слухи не комментирует.

Ранее мы писали, что Дима Билан впервые прокомментировал свою поездку в Донбасс, которую совершил 16 января. Он отказался рассказывать журналистам подробности, но посоветовал каждому съездить в регион самостоятельно и увидеть все своими глазами.