«Всему приходит конец»: Николай Сердюков остался без работы перед свадьбой с Бородиной

Блогер Николай Сердюков рассказал, что ушел с прежнего места работы. Он посвятил ей 2,5 года.

Подробностями возлюбленный Ксении Бородиной поделился в соцсетях.

У Николая спросили о планах в карьере. На это Сердюков ответил: «Сейчас есть изменения в работе, но уверен, что они пойдут на пользу! Рано или поздно всему приходит конец».

Также Сердюков рассказал про отношения с Бородиной и будущей свадьбе. По словам Николая, 29 декабря у них будет 6 месяцев с начала отношений. Общение Сердюкова и Бородиной началось сразу после проекта «Последний герой».

Что же касается свадьбы, то она, скорее всего, состоится в следующем году. Однако пара обсуждает разные варианты, поскольку это важное событие, говорит Николай.

Он признался, что хочет детей от Ксении. Сердюков отметил, что его избранница – «фантастически красивая девушка». Его покорили интеллект, внешность и темперамент Бородиной.

Напомним, Сердюков сделал предложение блогеру в «Эрмитаже». Стала известна примерная стоимость помолвочного кольца.