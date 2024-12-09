НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 декабря 2024, 21:01
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«Всему приходит конец»: Николай Сердюков остался без работы перед свадьбой с Бородиной

Блогер Николай Сердюков рассказал, что ему пришлось уйти с прежнего места работы.
«Всему приходит конец»: Николай Сердюков остался без работы перед свадьбой с Бородиной

© Starface.ru

Блогер Николай Сердюков рассказал, что ушел с прежнего места работы. Он посвятил ей 2,5 года.

Подробностями возлюбленный Ксении Бородиной поделился в соцсетях.

У Николая спросили о планах в карьере. На это Сердюков ответил: «Сейчас есть изменения в работе, но уверен, что они пойдут на пользу! Рано или поздно всему приходит конец».

Также Сердюков рассказал про отношения с Бородиной и будущей свадьбе. По словам Николая, 29 декабря у них будет 6 месяцев с начала отношений. Общение Сердюкова и Бородиной началось сразу после проекта «Последний герой».

Что же касается свадьбы, то она, скорее всего, состоится в следующем году. Однако пара обсуждает разные варианты, поскольку это важное событие, говорит Николай.

Он признался, что хочет детей от Ксении. Сердюков отметил, что его избранница – «фантастически красивая девушка». Его покорили интеллект, внешность и темперамент Бородиной.

Напомним, Сердюков сделал предложение блогеру в «Эрмитаже». Стала известна примерная стоимость помолвочного кольца.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Бородина
работа
мужчина