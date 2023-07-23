Приехала, но не к мужу: вдова Шатунова тайно встречалась с Крутым и Николаевым

Недавно стало известно, что в апреле в Москву приезжала вдова Юрия Шатунова. Ее вместе с детьми принимали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Об этом сообщает Woman.ru.

23 июня в 2022 году ушел из жизни знаменитый советский и российский певец Юрий Шатунов. Могила артиста, которая находится на Троекуровском кладбище, до сих пор утопает в цветах от поклонников.

Сейчас вдова музыканта Светлана Шатунова с дочерью Эстеллой и сыном Дэннисом живет в Германии.

Напомним, Юрий Шатунов встретил свою будущую супругу в начале нулевых. Ради Светланы он купил роскошный дом в элитном поселке рядом с Мюнхеном. Там звездная семья проводила большую часть времени.

В Россию вдова с детьми переезжать не собирается. Она лишь иногда прилетает сюда, чтобы решить вопросы с наследством и навестить могилу артиста.

Однако на годовщину смерти Шатунова его семья не приехала. Никто из родных не появился и на вечере памяти, который организовали поклонники певца.

При этом в начале апреля Светлана прилетала в Москву. Ее с Эстеллой и Дэннисом принимали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Как утверждает сама вдова, встреча прошла в теплой дружеской обстановке. О целях визита пока можно только догадываться.

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