Приехала, но не к мужу: вдова Шатунова тайно встречалась с Крутым и Николаевым
Вдова певца Юрия Шатунова тайно встречалась с Игорем Крутым и Игорем Николаевым в Москве.
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Недавно стало известно, что в апреле в Москву приезжала вдова Юрия Шатунова. Ее вместе с детьми принимали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Об этом сообщает Woman.ru.
23 июня в 2022 году ушел из жизни знаменитый советский и российский певец Юрий Шатунов. Могила артиста, которая находится на Троекуровском кладбище, до сих пор утопает в цветах от поклонников.
Сейчас вдова музыканта Светлана Шатунова с дочерью Эстеллой и сыном Дэннисом живет в Германии.
Напомним, Юрий Шатунов встретил свою будущую супругу в начале нулевых. Ради Светланы он купил роскошный дом в элитном поселке рядом с Мюнхеном. Там звездная семья проводила большую часть времени.
В Россию вдова с детьми переезжать не собирается. Она лишь иногда прилетает сюда, чтобы решить вопросы с наследством и навестить могилу артиста.
Однако на годовщину смерти Шатунова его семья не приехала. Никто из родных не появился и на вечере памяти, который организовали поклонники певца.
При этом в начале апреля Светлана прилетала в Москву. Ее с Эстеллой и Дэннисом принимали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Как утверждает сама вдова, встреча прошла в теплой дружеской обстановке. О целях визита пока можно только догадываться.
Ранее мы писали, что Игорь Николаев приобрел недвижимость в Латвии с целью получить вид на жительство.