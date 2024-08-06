«Всем советую»: певец Александр Буйнов ответил на слухи об отъезде из России

Певец Александр Буйнов ответил в личном блоге на слухи о том, что он улетел из России. Исполнитель хита «Падают листья» заявил, что не покидал страну, а отправился на отдых в Сочи.

«Кто-то на днях в комментариях написал, что я улетел на Мальдивы. Рассмешили. Я в родном и любимом Сочи. Лучше места и быть не может. Каждый год я приезжаю сюда и испытываю невероятный кайф: море, воздух, уличные музыканты, да и сама атмосфера непередаваема. <…> И, конечно, вечерний Сочи шикарен. Всем советую, приезжайте, впереди бархатный сезон», — высказался Александр Буйнов.

Экс-участник ВИА «Веселые ребята» добавил, что также посетил в Сочи концерт комика и резидента шоу Stand Up на ТНТ Ивана Абрамова, и признался, что что он «один из его любимых артистов Comedy».

Артист проводит отпуск вместе с третьей женой, врачом-косметологом Аленой Буйновой. Пара состоит в браке почти 40 лет, однако у них нет совместных детей. Александр Буйнов признавался, что супруга — самая желанная женщина в его жизни, о которой он только мог мечтать.

Ранее сообщалось о том, что Александр Буйнов рассказал об отношениях с женой и назвал себя «подкаблучником со стажем».