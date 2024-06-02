«Всем мира и добра!»: Кристина Орбакайте обратилась к публике из Америки

Певица Кристина Орбакайте не так часто делится семейными кадрами в соцсетях. Однако накануне дочь Аллы Пугачевой опубликовала в личном блоге совместный снимок с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией.

Исполнительница хита «Пьяная вишня» вместе с мужем и дочерью были запечатлены в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке. Кристина Орбакайте предстала в кадре в белой футболке, сером жакете, джинсах в тон и синих солнцезащитных очках, а Михаил Земцов выбрал рубашку с принтом, коричневые брюки и черные очки. Дочь артистки и бизнесмена Клавдия позировала в голубом топе и синих леггинсах.

«Всем мира и добра!» — подписала фото Кристина Орбакайте.

Напомним, последние два года певицу активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в США и много путешествует, но время от времени приезжает и в Россию. Сейчас артистка испытывает сложности с концертами в родной стране. Так, запланированный на март этого года гастрольный тур знаменитости сорвался. Теперь певица собирается приехать со своим шоу в Израиль в июне.

Недавно Кристина Орбакайте отметила день рождения — ей исполнилось 53 года. По этому поводу знаменитость опубликовала в личном блоге пост со своим снимком, в котором обратилась к Богу с благодарностью за все, попросив «послать ангелов для защиты ее семьи, дома, работы и от вреда всякого зла».

Ранее сообщалось о том, что Кристина Орбакайте рассказала, как отметила 53-летие за границей. Певица отказалась от пышных праздников и скромно провела день рождения в кругу семьи.