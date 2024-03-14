«Всем, кому неймется»: объявившая о разводе Лаврентьева обратилась к фанатам

Российская актриса Оксана Лаврентьева отреагировала на слухи о воссоединении с мужем Александром Цыпкиным. Соответствующее заявление появилось в микроблоге звезды.

В декабре прошлого года Лаврентьева и Цыпкин объявили о разводе после пяти лет брака. Артистка отметила, что решение о разрыве было обоюдным, поскольку продолжительное время супруги жили «совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями». При этом звездная пара продолжила появляться вместе на публике, а каких-либо сообщений об официальном расторжении брака по-прежнему не появлялось.

Однако Лаврентьева все-таки решилась поделиться с поклонниками подробностями текущих отношений с Цыпкиным.

«Всем, кому неймется — успокойтесь, у нас все хорошо. Но этим опытом делиться не буду. Я больше никогда не буду посвящать читателей в подробности своей частной жизни», — написала актриса.

Кроме того, знаменитость обратила внимание, что многие счастливые браки иногда бывают на грани развода или проходят через кризисы.

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