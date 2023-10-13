«Всем говорит, что художник»: Аркадий Коваль раскрыл правду о работе дочки Ольги Волковой

Бывший зять Ольги Волковой Аркадий Коваль рассказал, что ее дочь Екатерина – парикмахер, а не художник. Заслуженный артист России поделился подробностями из своей личной жизни с журналистами Экспресс газеты.

За плечами Аркадия Коваля три брака. Сначала он повел под венец Анжелику Неволину. Мужчина отмечает, что его бывшая супруга была очень хорошей актрисой, однако ее мысли были заняты исключительно ролями.

В 1986 году актер познакомился со второй женой. Судьбоносная встреча произошла на дне рождения Ольги Волковой во дворце искусств. Антонина Семеновна из «Папиных дочек» всегда рассказывала, что вырастила художницу. Однако бывший муж звездной наследницы назвал ее настоящую профессию.

«Катя, кстати, парикмахер, хоть ее мама всем и говорит, что она художник», – поделился Аркадий Коваль.

Екатерина подарила артисту дочку Яну, которая решила пойти по стопам знаменитого отца.

В 2000 году Коваль женился в последний раз. Его избранница работает гримером в Театре Европы Льва Додина. Пара воспитывает двоих сыновей.

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