«Виноват — исправлюсь»: Сергей Астахов объяснил, почему не женится на своей возлюбленной

В начале сентября 54-летний актер Сергей Астахов стал отцом. Его возлюбленная, бывшая учительница младших классов Виктория Савкеева родила сына Сашу. Однако пара пока не торопится оформлять свои отношения в ЗАГСе.

Недавно звезда театра и кино стал гостем программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». В беседе с Борисом Корчевниковым актер объяснил, что его возлюбленная чего-то опасается, поэтому не хочет торопиться с бракосочетанием.

«Я и сейчас говорю — вот-вот это случится. Понимаю вопрос. Виноват — исправлюсь. Может, она чего-то боится, волнуется, боится сглазить. Если она завтра скажет „да“, то я это сделаю. Нет никаких проблем, у нас все хорошо», — сказал он.

По словам артиста, несмотря на свою занятость в кинопроектах, он старается помогать своей возлюбленной с малышом, и это ему приносит удовольствие.

При этом, когда Виктория рожала, Сергей был на съемках в лесу, но тогда он признался, что не мог думать о роли. Ему давали текст, он громко его проговаривал и уезжал. Если съемка затягивалась, артист кричал: «Давайте быстрее, мне надо к ребенку!».

Дела по дому пара особо не распределяет. Все, по его словам, получается естественным образом. Виктория пока взяла на себя все женские обязанности.

Отметим, что Сергей Астахов уже дважды был женат. Первой его супругой стала Наталья Комардина, у пары не было детей. В 1998 году вторая супруга Виктория Адельфина родила Астахову дочь Марию. Кстати, она подружилась с нынешней избранницей актера и с удовольствием нянчится с новорожденным братиком.

«Маша приезжала в роддом, встречала Вику. Она была с ней и до родов. Приезжает к нам и сейчас. Когда она смотрит на своего брата, то улыбается. Больше мне ничего не надо», — говорит звездный отец.

Напомним, о беременности Виктории Савкеевой, которая раньше работала учительницей младших классов, было известно еще в феврале. Тогда возлюбленные рассказывали, что мечтают о мальчике.