«Всем было заметно»: влюбленной Татьяне Булановой указали на проблему в браке с Рудневым

Не так давно в жизни Татьяны Булановой произошло важное событие: певица вышла замуж за 35-летнего Валерия Руднева. Для нее этот брак стал третьим по счету. Сама же Татьяна уверяет: молодой супруг делает ее счастливой, вот почему она убеждена, что будет с ним до конца своих дней. Несмотря на это, не все верят, что брак Булановой и Руднева продержится долго, и причиной подобного является разница в возрасте между ними.

На днях в Сети появились кадры со свадебной вечеринки молодоженов. На них подписчики обратили внимание на внешний вид артистки: она была уставшей и не пыталась скрыть свой возраст перед Валерием. Это позволило публике сделать следующий вывод: Татьяна ударила в грязь лицом перед молодым избранником.

Кроме того, фолловеры отметили: из-за того, что Буланова отказалась от макияжа в тот день, разница в возрасте с Рудневым была отчетливо видна. «Всем было заметно, что он годится ей в сыновья, но никак не в супруги», — высказался инсайдер, посетивший мероприятие.

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