«Всем было все равно»: директор Гришечкина рассказал, как актера могли спасти от смерти

Директор скончавшегося Вячеслава Гришечкина считает, что актера можно было спасти. Максим Миллер пояснил, что звезде в больнице не сделали необходимые анализы, которые бы показали проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал журналистам kp.ru.

Напомним, что звезда сериала «Солдаты» умер 15 сентября. Ему был 61 год. Последние дни он провел в реанимации городской больницы, куда попал из частного реабилитационного центра. Директор артиста считает, что его можно было вылечить.

По словам Миллера, Гришечкин попал в медучреждение из-за высокого давления и жалоб на боли в сердце. Врачи проверяли звездного пациента, но недостаточно тщательно – в этом уверен директор.

«Конечно, врачи в клинике провели ему общие анализы, но почему же не стали делать более углубленные? УЗИ, МРТ. Я считаю, что просто всем было все равно на него!» – высказался Максим.

Директор напомнил о том, что за несколько дней у артиста образовались пролежни. Для него это еще один показатель наплевательского отношения.

Ранее мы писали, что перед смертью Вячеслав Гришечкин хотел воссоединиться со своей покойной женой Анной, которая умерла от рака.