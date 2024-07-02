«Стала артисткой одного хита»: сколько зарабатывает исполнительница песни «Розовый фламинго» Алена Свиридова

Певица Алена Свиридова в последнее время редкий гость светских мероприятий, и концерты она дает не так часто, как несколько лет назад. Однако иногда поклонники все же могут насладиться ее выступлениями. Так, артистка была объявлена приглашенной звездой фестиваля «Город встреч» в Перми. Портал «Страсти» решил узнать, сколько ей могли заплатить за выход на сцену и почему количество ее выходов в свет сократилось.

Самым главным хитом Алены стал «Розовый фламинго». По этой песне ее узнает и молодое поколение, которое перепевает ее. По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, трек действительно принес Свиридовой славу, но больше ей не удалось выпустить такие же яркие композиции.

«Как мы понимаем, она стала артисткой одного хита «Розовый фламинго». Да, это действительно хит на многие времена, из поколения в поколение этот трек переходит, все его с удовольствием слушают. Она вложила душу, сердце, деньги, энергию, время свое драгоценное в этот хит. Что касается других песен, мне кажется, там немножечко была чуть меньше раскрутка, может быть, со стороны продюсера что-то не хватило или команды. Алена подустала доказывать что-то кому-то, работать», - отметил продюсер.

Дворцов заявил, что на сегодняшний день карьера Свиридовой пошла на спад. В связи с этим уменьшились и ее гонорары. Если раньше она получила до миллиона рублей за концерт, то сейчас – 500 тысяч рублей.

«Мне кажется, она перестала заниматься своей творческой деятельностью. Да, она где-то светится, возможно, выступает, но это очень редко. Раньше гонорар у нее был за один концерт 45-минутный – от 700 тысяч рублей до одного миллиона рублей. То есть она, в принципе, никогда не завышала цену, руки не выворачивала организаторам. У нее все было как-то спокойно, даже по райдеру. Сейчас, мне кажется, чуть-чуть меньше она зарабатывает - в районе полумиллиона она точно может получать сейчас за один концерт», – заявил Сергей Дворцов.

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