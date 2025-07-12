«Если замуж, то сразу беременность»: Ксения Бородина заговорила о пополнении в семье после свадьбы

Ксения Бородина ответила на слухи о беременности спустя месяц после свадьбы. В личном блоге телеведущая призналась, что хотела бы родить ребенка от Николая Сердюкова.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» вышла замуж в третий раз в июне, и теперь в соцсетях ее все чаще спрашивают о грядущем пополнении в семье. Ксения Бородина признается: ее атакуют вопросами буквально каждый день. Знаменитость дала понять, что готова родить от любимого, когда придет время.

«Это пишут мне каждый день. Наверно, для всех по логике вещей, если замуж, то сразу беременность. Тут никто от этого не отказывается, все только за. Как только, так сразу», — заявила Ксения Бородина.

Телеведущая отмечала, что ее не волнует мнение других людей, и она «всегда живет свою жизнь». Ксения Бородина подчеркнула: «Делаю то, что хочу, не опираясь на чьи-то предрассудки и страхи».

Напомним, экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой новый роман летом 2024 года. Уже в декабре Ксения Бородина и Николай Сердюков объявили о помолвке, а 3 июня 2025 года поженились.

Ранее Николай Сердюков пригрозил Ксении Бородиной в разгар свадьбы: «Я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети».