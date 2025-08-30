«Всех узнали?»: Максим Галкин* вспомнил о дружбе с Настей Ивлеевой

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* продолжает ностальгировать по ушедшей популярности. В личном блоге он решил напомнить о былой дружбе с блогершей Анастасией Ивлеевой и опубликовал архивный видеоролик.

На кадрах Галкин* стоял в старой пригородной электричке и изображал из себя криминальную личность. Для убедительности он надел кожаную куртку и фетровую кепку.

«Граждане, мы тут немного прокатились по Подмосковью. Настроение отличное. Вагон не личный, просто маршрут немноголюдный. За окном Подмосковье, а в душе – столица», — произнес Галкин*.

На втором видео муж Аллы Пугачевой запечатлен у железнодорожных путей вместе с Ивлеевой, одетой в розовые леггинсы и пуховик. Блогерша и шоумен сидели на корточках и подбрасывали пластиковую бутылку.

«Всех узнали?» — поинтересовался Галкин* у подписчиков и нарвался на критику.

Комментаторы высмеяли мужа Пугачевой за ностальгию по ушедшим временам и отметили, что публикация видео Галкиным* для Ивлеевой равносильна вхождению не в ту дверь на «голой вечеринке».

Ранее певица Вика Цыганова прокомментировала новости о том, что Алла Пугачева якобы винит Максима Галкина* в вынужденной эмиграции.

*Признан иностранным агентом на территории России