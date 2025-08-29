«Неужели хоть кто-то поверит?»: Цыганова раскритиковала Пугачеву, обвинившую Галкина* в отъезде из России

Певица Вика Цыганова прокомментировала новости о том, что Алла Пугачева винит мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в вынужденной эмиграции. Исполнительница раскритиковала Примадонну, обвинив ее в двуличии.

Артистка напомнила, как Пугачева назвала россиян рабами и холопами, заявляя, что только ненормальные хотят вернуться в Россию, а ее дочь Кристина Орбакайте пела перед украинскими олигархами в Праге.

«Неужели после этого хоть кто-то поверит в версию, что Пугачёва с Орбакайте за Россию и вообще не хотели уезжать?», — задалась вопросом Цыганова.

Певица уверена: Пугачева и Орбакайте специально запустили такие новости, чтобы подготовить почву для возвращения в Россию. Но, прежде всего, знаменитости должны признать свою ошибку и попросить прощения у соотечественников, объяснила артистка.

Виктория не понимает, как Пугачева может строить из себя «вынужденную эмигрантку» после поздравлений лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, которого признали «национальной легендой Украины».

Напомним, певица Алла Пугачева якобы винит в вынужденном отъезде из России мужа Максима Галкина*. Артистка хотела бы, чтобы ее дети учились в Москве, но после слов в адрес соотечественников Примадонне закрыт путь на родину.

