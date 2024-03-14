«Всех считаю дураками»: внучка Немоляевой рассказала об одиночестве

Внучка актрисы Светланы Немоляевой назвала причину своего одиночества. 33-летняя Полина Лазарева призналась, что тяжело сходится с людьми. Об этом она заявила в интервью «Вокруг ТВ».

Наследница звезды «Служебного романа» отметила, что наслаждается одиночеством, и оно ее совсем не пугает. Полина не скрывает, что у нее вредный характер.

«Я всех считаю дураками, а себя самой умной, что совершенно не соответствует действительности. Сейчас я одна и очень счастлива. Мне очень хорошо с собой», — рассказала Полина.

Внучка актрисы считает, что у нее есть некая планка из-за красивых, достойных мужчин, которые окружали ее с детства. Лазарева пытается найти мужчину, который был бы похож на ее отца или деда. Она мечтает выйти замуж один раз и прожить вместе с супругом много лет. В качестве примера она приводит крепкий брак бабушки с дедом, которые прожили вместе 51 год.

Напомним, что в 1960 году Немоляева вышла замуж за Александра Лазарева. У них родился сын, который пошел по стопам знаменитых родителей. У него родилась дочь Полина, которая продолжает актерскую династию, и сын Сергей. Наследник проходит обучение во ВГИКе и хочет стать продюсером.

Ранее мы писали о том, что близкие исполнили последнее желание Моргуновой и похоронили ее рядом с сыном. В Москве 14 марта состоялась церемония прощания со Светланой Михайловной. Она умерла 10 марта в собственном доме. В последнее время она вела затворнический образ жизни, так как не могла смириться с уходом единственного сына.