«Всех привез сюда»: после угроз о запрете на въезд в США Киркоров сделал заявление

На прошлой неделе все новостные ленты пестрили заголовками о том, что американцы создали петицию, запрещающую въезд в страну для Филиппа Киркорова. Узнав об этом, многие поклонники артиста были обеспокоены, потому что у них отсутствовала информация о его дальнейших планах. Тем не менее певец поспешил всех успокоить.

Выяснилось, что поп-король отечественной эстрады по-прежнему не планирует покидать Россию. Кроме того, накануне Нового года Киркоров решил объединить большую семью, поэтому он всех перевез в Москву. «И брата отца Харри, и его сестру Мари. Все со мной, все под моим крылом. И Бедрос, и его супруга. Готовимся к встрече праздника», — резюмировал Филипп.

Кажется, мрачные новости никак не помешали праздничному настрою артиста.

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