«Трясет от бессилия»: Екатерина Волкова сделала признание об изнасиловании

Екатерина Волкова всегда поднимает откровенные темы в своей социальной сети. На этот раз актриса написала такой пост, который сразу же нашел отклик в сердцах многих женщин. Так, девушка подняла тему сексуальных домогательств и сообщила, что с этой бедой столкнулась ее подруга.

Волкова призналась: о трагедии, которую пережила ее близкая знакомая, она узнала совсем недавно. От услышанной истории актриса испытала настоящую злость и в то же время бессилие. Выяснилось, что потерпевшая не обратилась за помощью в правоохранительные органы и не рассказывала никому о случившемся: ей было страшно и стыдно.

«Она винила себя в этом! Насилию и сексуальным злоупотреблениям подвергается большое количество женщин и мужчин, и часто насильник остается безнаказанным. Жертвы живут, молча переваривая невыносимое страдание», — поделилась откровением Екатерина.

Тема, которую подняла Волкова, действительно, является актуальной на данный момент. Абьюз, домашнее и сексуальное насилие — это то, с чем, к сожалению, нередко сталкивается женщина. Зная о горьком опыте своей подруги, Екатерина призвала всех не замалчивать эту историю!

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