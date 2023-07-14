У перенесшего операцию Ивана Краско начались галлюцинации

У 92-летнего актера Ивана Краско, которого госпитализировали с инсультом, начались сильные галлюцинации. Несмотря на нарушение восприятия окружающего мира, он пытается шутить.

Подробности о состоянии Краско сообщил Telegram-канал SHOT.

Краско находится в тяжелом состоянии. Ближайшие дни его не переведут в обычную палату – актера оставят в реанимации.

Также стало известно, что находящийся в центре Алмазова артист недоволен больничной едой – ему должны привезти домашнюю.

Пятый канал сообщает, что Краско путает врачей – всех медиков он называет именем своей помощницы Дарьи Пашковой.

Напомним, у Краско случился четвертый инсульт. У него парализована левая часть тела. 13 июля артисту провели экстренную операцию.