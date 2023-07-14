20:00, 14 июля 2023
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У перенесшего операцию Ивана Краско начались галлюцинации
Источник: Starface.ru
У 92-летнего актера Ивана Краско, которого госпитализировали с инсультом, начались сильные галлюцинации. Несмотря на нарушение восприятия окружающего мира, он пытается шутить.
Подробности о состоянии Краско сообщил Telegram-канал SHOT.
Краско находится в тяжелом состоянии. Ближайшие дни его не переведут в обычную палату – актера оставят в реанимации.
Также стало известно, что находящийся в центре Алмазова артист недоволен больничной едой – ему должны привезти домашнюю.
Пятый канал сообщает, что Краско путает врачей – всех медиков он называет именем своей помощницы Дарьи Пашковой.
Напомним, у Краско случился четвертый инсульт. У него парализована левая часть тела. 13 июля артисту провели экстренную операцию.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Лилия КараеваТеги: