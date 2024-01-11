«Всех накажем, бойтесь!»: Татьяна Лазарева* пообещала вернуться в Россию

Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ), которая сейчас проживает в Испании, регулярно дает интервью зарубежным СМИ. Недавно телеведущая высказалась по поводу бывших коллег, принявших участие в вечеринке Насти Ивлеевой, и рассказала, что регулярно следит за российскими новостями, находясь в эмиграции.

По словам Лазаревой*, ситуация с травлей звезд, поучаствовавших в «голой» вечеринке, напоминает ей времена СССР. Она считает, что знаменитости должны задуматься после такого «тревожного звоночка», пишет Экспресс газета.

«Всех накажем, бойтесь!», — эмоционально сказала телеведущая.

Татьяна* добавила, что до сих пор не может осознать, что она эмигрант. Телеведущая уверена: когда-нибудь ей удастся вернуться на Родину.

«Для меня это какое-то такое место как бы временное, я все-таки слежу за тем, что происходит в России, моей стране, и даже как-то пытаюсь на это влиять… И в общем, все мои мысли там и здесь ассимилироваться у меня не получается», — разоткровенничалась Лазарева*.

Ранее телеведущая заявила, что стала жертвой насилия в Испании. Подробности читайте в этой статье.

*(признана иноагентом на территории РФ)