Ничего не может поделать: Татьяна Лазарева* заявила, что ее насилуют

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории России) вот уже долгое время проживает за границей. При этом жизнь знаменитости в Испании складывается, судя по всему, не самым лучшим образом. Так, артистка рассказала своим поклонникам, что подверглась сексуальному насилию, пишет Kp.ru.

Лазарева* вышла на связь с подписчиками в одной из социальных сетей. Она записала видео, в котором рассказала об ужасающих условиях жизни за рубежом. При этом внешний вид знаменитости соответствовал ее словам — перед фанатами телеведущая появилась с провисшими щеками в состоянии, похожем на похмельное или после долгого сна.

Татьяна призналась, что ее насилуют в Испании. Также телеведущая заявила, что ничего не может поделать с этим. Пользователи Сети бурно отреагировали на слова иноагента. Некоторые предположили, что Лазарева* злоупотребляет алкоголем и вот уже долгое время не может взять себя в руки. Знаменитость призвали одуматься и поменять свою жизнь.

Ранее актриса Светлана Немоляева высказалась о уехавшей из России Татьяне Лазаревой*. Артистка заявила, что ей непонятна позиция телеведущей.

*признана иноагентом на территории России