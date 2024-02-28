«Всех лечить!»: Лера Кудрявцева отправила мужа в санаторий

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что отправила всю семью на лечение. Как стало известно, супруг Игорь Макаров находится в «санатории».

Об этом ведущая рассказала в своем Telegram-канале.

«Машу - в санаторий с няней (Сочи). Маму - в санаторий (Подмосковье). Муж - тоже в «санатории»», - сообщила Кудрявцева.

Она не уточнила, о каком санатории для мужа идет речь.

Кудрявцева добавила: «Всех лечить! Всех лечить!»

Она отметила, что пытается заставить себя наступить на ногу после операции. Ведущая боится, что в этом случае «нога в колене прогнется в обратную сторону».

Ранее Кудрявцева отреагировала на слухи о возможном примирении с мужем. Она опровергла многочисленные предположения поклонников. Неделю назад знаменитость опубликовала видео с песней Александра Серова «Как быть». Фанаты предположили, что ведущая хочет помириться с мужем и намекает ему на это. Кудрявцева заявила, что Серов в данной композиции поет про ее больную ногу.