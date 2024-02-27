Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о ее примирении с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно подогрела слухи о возможном воссоединении с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, в своем Telegram-канале опровергла предположения поклонников о примирении.

На прошлой неделе Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге видео с отрывком песни Александра Серова «Как быть». Тогда многие подписчики звезды решили, что это — тайное послание для Игоря Макарова, и предположили, что телеведущая хочет помириться с супругом.

Однако накануне знаменитость опровергла слухи о ее воссоединении с мужем. Лера Кудрявцева снова поделилась отрывком песни Александра Серова, но на этот раз добавила подпись к видео.

«Серов поет про мою ногу», — написала телезвезда.

Напомним, в январе этого года Лера Кудрявцева заявила о расставании с супругом Игорем Макаровым после 10 лет брака. Телеведущая не стала раскрывать причины разрыва, но намекнула, что супруги разошлись из-за проблем хоккеиста с алкоголем. Однако, как сообщалось, знаменитость официально не подала на развод.

Ранее мы писали о том, что актриса и певица Валерия Ланская сообщила о новом статусе после расставания с женихом.