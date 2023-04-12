«Всех кинул на деньги»: продюсер МакSим рассказала правду о директоре группы

Недавно певице МакSим пришлось прерывать тур.

Взволнованные фанаты сначала разозлились, но вошли в положение – на сцене девушка держалась явно из последних сил.

Некоторые СМИ заподозрили, что Абросимова беременна. О том, что же на самом деле происходит с исполнительницей пока неизвестно. Так или иначе, плохое самочувствие МакSим, похоже, только лишь начало всех неприятностей. Недавно в Сети появился новый слух о возможных разногласиях внутри коллектива группы.

Так, некоторые сходятся во мнении, что виновник «странного» состояния певицы – концертный директор коллектива Павел Назаров.

В свою очередь, продюсер группы Олеся Сазыкина уверена, что именно Павел виновен в том, что любящая выпить Максим, выходила на среду в непотребном виде.

« Его все знают не с лучшей стороны, - нелестно отзывается о коллеге Сазыкина, - раньше работал с проектами «Винтаж» и «Карауловой» и всех кинул на деньги. А сейчас он директором стал. На деле организатор с маленькой буквы о».