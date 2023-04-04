Незамужняя МакSим беременна или нет: будет ли певица многодетной мамой

Певица МакSим второй раз фактически сорвала концерт: сначала неприятный инцидент произошел в Сочи, теперь в Твери. Основная версия звучит так: артистка в третий раз беременна.

В пользу данной версии говорит многое: одутловатое лицо, заметно округлившийся живот, прибавка в весе, крупные ноги. Артистка маскируется при помощи широких нарядов. Все признаки говорят о беременности певицы.

Все бы ничего, если не сопровождающее МакSим странное состояние: она еле стоит на ногах, с трудом передвигается, неразборчиво говорит, путает слова. Невролог Илья Климов обратил внимание на асимметрию лица у певицы – такое встречается у пациентов с инсультами.

Он допускает, что беременность проходит с осложнением. У артистки возможна невропатия лицевого нерва – это состояние встречается при преэклампсии. Данное заболевание возникает в период беременности и характеризуется появлением отеков, повышением давления.

Врачи только высказывают предположения, но медики единодушны в том, что в этом состоянии МакSим нельзя выходить на сцену.

Гинеколог Ольга Полянина утверждает, что певица, действительно, ждет ребенка, но артистка «вошла в беременность с низким ресурсом здоровья». Медик не исключает, что у знаменитости есть дефицит витаминов или сна.

Поклонники тоже уверены – их кумир скрывает беременность. При этом фанаты призвали прекратить издевательства над певицей.

Сама звезда после всех обсуждений в соцсетях и СМИ решила все-таки отменить тур. МакSим заявила, что с ней «все хорошо» - сейчас она, якобы, проходит курс неких лечебных процедур. Слухи о беременности она не комментировала.

О личной жизни певицы известно, что она была замужем однажды. В браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым в 2009 году родилась дочь. В 2015-м у певицы появилась вторая дочь – ее отцом стал бизнесмен Антон Петров. По имеющимся сведениям, мужчина ушел от певицы, когда та была беременна. С кем сейчас встречается МакSим неизвестно. В 2022 году она намекала на расставание с любимым человеком.