«Всех изнасиловала, всех заманала»: почему Андрейченко упекла родную дочь в психбольницу

68-летняя актриса Наталья Андрейченко дважды была замужем. В браке с австрийским актером Максимилианом Шеллом она родила дочь Настасью. Но семейное счастье омрачилось недугом наследницы знаменитости: звезде фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пришлось поместить Настасью в психиатрическую клинику.

Артистка рассказала, что проблемы с психикой дочери, возможно, передались от ее отца. Еще в детстве в поведении Настасьи возникали странности — ей казалось, что она кого-то убила ножом.

«Она говорит: „Пожалуйста, не ходите на второй этаж, потому что там два трупа: Михаил и Илея. Я их зарезала ножом“», — призналась звезда в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

Наталью сильно взволновало это заявление. Она решила вызвать медиков, и те увезли Настасью в психиатрическую больницу. Дочь актрисы долго пробыла в медучреждении и затаила огромную обиду на мать.

Как пояснила Андрейченко, порой она видела дочь, склонившуюся над ней с ножом, когда просыпалась. Это отразилось и на психологическом состоянии Натальи — актриса стала срываться на дочь и обвинять ее во всех грехах.

«Я кричала: „Ты всех изнасиловала, ты всех заманала“», — рассказала Наталья.

Сейчас наследница звезды живет в Австрии и принимает специальные препараты. Но таблетки наносят урон на печень, однако без лечения Настасья не может нормально существовать. В 16 лет девушка забеременела и родила дочь — с отцом ребенка она рассталась.

Андрейченко добавила, что поддерживает связь с Настасьей по телефону.

Ранее актриса сообщила в личном блоге, что улетела из России. Она вернулась в США, где жила последние несколько лет.