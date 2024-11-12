Назвавшая Россию своей родиной актриса Наталья Андрейченко улетела в США

Актриса Наталья Андрейченко сообщила в личном блоге, что улетела из России. Исполнительница роли Мэри Поппинс опубликовала фото из США.

В конце августа 2025 года Андрейченко впервые с начала СВО вернулась в Москву. В столице на протяжении пары месяцев она посещала светские мероприятия и давала интервью, в которых называла Россию своей родиной. Также она признавалась, что прилетела в «сложное для страны время», так как «обязана быть здесь». Свое возвращение она объясняла зовом сердца.

Однако уже в ноябре Наталья приняла решение вновь купить билет на самолет. В Сети появились свежие фото актрисы, сделанные в Калифорнии.

«Океан дарит тебе энергию и радость!» - написала в блоге звезда.

Напомним, что Наталья Андрейченко старается избегать вопросов о специальной военной операции. После ее возвращения в Россию из Мексики журналисты попытались узнать о ее позиции, но актриса лишь заявила, что ничего не смыслит в политике.

Ранее Наталья Андрейченко устроила скандал на премьере фильма в Москве.