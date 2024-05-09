«Всех ее родственников закопали живьем»: Михаил Турецкий рассказал, как отец спас матери жизнь

Основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий заявил, что его отец Борис спас матери жизнь, забрав из Беларуси в Москву в 1940 году. Всех родственников женщины закопали живьем в 1941-м.

Подробностями Турецкий поделился с сайтом Kp.ru.

Он рассказал, что был поздним ребенком – отцу на тот момент исполнилось 50, а матери – 40. Мужчина родился в Беларуси в семье кузнеца, а в 18 лет приехал учиться в Москву. В 1940 году, когда ему было 27, приехал в Беларусь искать невесту. Он встретил 17-летнюю Бэлу.

«Через 4 месяца забрал ее в Москву чем спас маме жизнь, потому что всех ее родственников в сентябре 41-го года закопали живьем немецкие оккупанты», - рассказал Турецкий.

Его отец воевал 4 года, служил в батальоне химзащиты. Он не любил говорить о войне, но когда сын интересовался, рассказывал. В семье сложилась традиция - в День Победы посещать Парк культуры им. Горького и дарить цветы фронтовикам.

Ранее актриса Людмила Поргина рассказала, что отец вернулся домой после Великой Отечественной войны, несмотря на три похоронки.