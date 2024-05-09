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Опубликовано 09 мая 2024, 09:30
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«Мама получила три похоронки, а он вернулся»: Людмила Поргина поделилась историей отца, который участвовал в ВОВ

Людмила Поргина вспомнила о возвращении отца с ВОВ, несмотря на три похоронки.
«Мама получила три похоронки, а он вернулся»: Людмила Поргина поделилась историей отца, который участвовал в ВОВ

© Starface.ru

Отец актрисы Людмилы Поргиной вернулся с Великой Отечественной войны, несмотря на три похоронки. Историей фронтовика она поделилась с сайтом Teleprogramma.pro.

Отец актрисы – Андрей Поргин – родился в Москве. В 1941 году, работая на телевидении на Шабаловке, встретил будущую жену.

Он увидел ее в числе людей, которых привезли на экскурсию, и влюбился. Пара заключила брак. После этого началась война, мужчина ушел на фронт.

Он попал в концлагерь к немцам, а когда освободился из плена, вернулся в Москву.

«Мама получила три похоронки на папу, а он вернулся», - поделилась Поргина и добавила, что та его ждала.

После войны отец актрисы работал в издательстве.

Ранее Поргина рассказывала, что не стала делать пластику лица после похорон актрисы Людмилы Гурченко. Знаменитость была не похожа на себя в гробу – операции изменили ее внешность до неузнаваемости и только больные пальцы рук давали понять, что это Гурченко.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Лилия Караева
Теги:
Людмила Поргина
отец
мать
актриса