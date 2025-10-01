«Всей семьей молимся»: появились подробности состояния 3-летнего сына Лерчек

Лерчек может пропустить судебное заседание из-за тяжелого состояния сына. Об этом сообщает Super.ru.

Блогерша Валерия Чекалина на время лечения ребенка вышла из-под домашнего ареста, рассказали ее адвокаты. Напомним, сегодня 3-летнего сына блогерши госпитализировали после падения со стола.

«У Льва ушиб сердца и пневмоторокс. Из-за этого был установлен дренаж. В клинике он пробудет до понедельника. И из-за этого Валерия, скорее всего, не сможет появиться завтра в суде, для неё важно оставаться с ребенком», — рассказали юристы.

Адвокаты также пожаловались на затягивание процесса по делу блогерши — они рассказали, что следователь не дает ознакомиться с 15 томами материалов дела и просит продлить домашний арест.

Мать Лерчек рассказала, что только своевременная госпитализация смогла спасти внука.

«Сейчас мы всей семьей молимся, чтобы не было осложнений. Он проходит терапию и мы ждём, когда жидкость полностью уйдет и легкие полностью задышат», — сообщила она.

Ранее мы писали о том, что адвокаты Лерчек рассказали о ее новом заболевании.