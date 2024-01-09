Всего за 150 тысяч: на платформе объявлений нашли необычную подработку Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова нашла нужным рассказать о своей «подработке». На платформе объявлений нашли объявление о том, что она готова приехать на дом в роли Снегурочки за 150 тыс. рублей.

У Борисовой поинтересовались, первый ли это опыт работы Снегурочкой.

«Да пока нет никакого опыта, если честно», - ответила знаменитость и добавила, что соответствующую идею предложил ее менеджер.

«… Мы поздно спохватились – дали рекламу уже во второй половине декабря», - рассказала ведущая в интервью Lady.mail.ru.

Борисова сообщила, что менеджер предложил купить для взрослых костюм «пооткровенней». Однако ведущая отказалась от этой идеи: она призналась, что «достаточно скромная и трусиха». Кроме того, она согласна подработать, только если с ней поедет администратор.

На вопрос о достаточной для жизни сумме в месяц Борисова говорит, что ей хватит миллиона рублей, включая путешествия. Она отметила, что часто бесплатно ездит «по бартеру».

Ранее Борисова рассказывала, что спит с 16-летней дочерью в одной кровати. Мать и дочь сблизились после поездки подростка в Корею. Теперь родственницы стараются все делать вместе.