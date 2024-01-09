«Такая вот у нас любовь»: Дана Борисова раскрыла, что спит с 16-летней дочерью в одной кровати

Телеведущая Дана Борисова заявила, что начала спать с 16-летней дочерью в одной кровати. По ее словам, они стали проводить ночи вместе так как сильно сблизились после возращения Полины из Кореи в Россию.

С наследницей у звезды «Армейского магазина» долгое время были весьма непростые отношения. Однако чем старше становится девочка, тем лучше начинает ладить с матерью. На данный момент, как утверждает Борисова, у них в семье полная идиллия. Они с Полиной близки как никогда, буквально не расстаются уже на протяжении двух месяцев.

«Мы даже стали спать в одной кровати — настолько соскучились друг по другу. Такая вот у нас любовь — не понимаем, как раньше могли спать в разных комнатах», - поделилась Дана в интервью Леди Mail.ru.

После возвращения Полины домой телеведущая старается все делать вместе с ней. Переживает она лишь об одном – через два года подросток вновь собирается уезжать от матери.

К слову, чтобы встретиться с дочерью, Дане пришлось отдать все свои накопления. Дело в том, что девочка опоздала на рейс из Кореи, а другой билет был по внушительной цене – 165 тысяч рублей. Также Борисова полностью оплачивала и обучение наследницы за границей. Оно обошлось в 85 тысяч рублей без учета расходов на питание и проживание.

Ранее Дана Борисова раскритиковала бывшего мужа за общение с дочерью.