«Гореть вместе»: Яна Поплавская рассказала о влюбленном в нее маньяке-слесаре

Актриса Яна Поплавская призналась, что несколько лет назад едва не стала жертвой маньяка. Как рассказала звезда «Красной шапочки», навязчивый поклонник присылал ей письма с любовным содержанием, а получив отказ, начал оставлять в подъезде похоронные венки.

«Моему младшему сыну было тогда около 4-5 лет. Раздается звонок в дверь, он ее открывает, там стоит мужчина, который пытается войти, и говорит: „Я пришел за тобой!“. Меня парализовало. Я закричала», - вспомнила Яна о пережитом ужасе в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

История закончилась благополучно, так как на крики прибежал старший сын актрисы Клим, скрутил маньяка и вызвал полицию. Однако это не остановило мужчину, он продолжил преследовать свою жертву.

После инцидента навязчивый поклонник написал актрисе письмо, в котором заявил, что они будут «гореть вместе». Прочитанное, по словам Поплавской, заставило ее «заледенеть».

Кроме того, мужчина начал оставлять в подъезде актрисы похоронную атрибутику и даже соорудил ее могилу.

«Несмотря на кодовые замки, на лестничкой клетке стали появляться похоронные инсталляции — например, стакан, кусок черного хлеба. На клумбе этот человек вырыл небольшую могилу, сделал крест и пытался поставить на него мою фотографию», — рассказала Поплавская.

Маньяком оказался 60-летний слесарь. В итоге его определили в психиатрическую клинику, где выяснилось, что он был одержим Поплавской еще со времен выхода фильма про Красную шапочку.

Ранее актриса и общественный деятель Яна Поплавская обвинила популярных российских бардов Сергея и Татьяну Никитиных, исполнивших хит «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит», в перечислении гонораров на помощь ВСУ.