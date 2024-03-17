«Меня никогда не хвалили»: Наталья Фриске пожаловалась на комплексы из-за покойной сестры

Наталья Фриске призналась, что до сих пор не может избавиться от комплексов из-за постоянных сравнений с ее покойной сестрой. Певица поделилась с подписчиками в соцсетях подробностями из своего детства.

Наталья рассказала, что родители редко хвалили ее, в отличие от Жанны.

«А потом, когда она пошла на сцену, и не только родители стали сравнивать. Во мне было из-за этого очень много комплексов. Так как никогда не хвалили меня», – разоткровенничалась звезда.

Фриске отметила, что сейчас прорабатывает детские травмы, однако многие комплексы все еще мешают ей жить.

Напомним, у артистки есть дочь по имени Луна. С отцом девочки Наталья разошлась еще во время беременности. Сейчас он никак не участвует в жизни и воспитании малышки.

При этом певица и не думает о втором ребенке, поскольку ей тяжело пока справляться даже с одной дочерью.

«Я с трудом тяну одного ребенка. А второй – это двойные расходы. Я не готова одна на себе это все тянуть. Лучше дать все одному ребенку, чем обделять их потом обоих», – заявила она.

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