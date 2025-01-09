«Серьезные намерения»: мать Бузовой впервые высказалась о романе дочери с судебным приставом

Мать Ольги Бузовой впервые прокомментировала роман дочери с судебным приставом. В беседе с Kp.ru женщина призналась, что наследница не знакомила ее с бойфрендом и никаких подарков она у нее не видела.

Недавно исполнительница хита «Мало половин» спровоцировала слухи о новых отношениях. Она опубликовала фото рядом с мужчиной, закрыв его лицом изображением льва. Ольга давала понять, что отдыхает в Сочи не одна и показывала букеты от незнакомца. Журналистам удалось узнать, что компанию Бузовой составил пристав из Краснодарского края Роман Литаров. По слухам, он является близким другом банщика, к которому артистка часто приезжает в Сочи.

Представители прессы связались с матерью Ольги.

«Да вы что? Меня она ни с кем не знакомила. Понятия не имею», – заявила она в разговоре с журналистами.

Женщина иронично ответила на слова о том, видела ли подарки от ухажера.

«Я вас умоляю, скорее, она кому-то сделает подарки, чем ей», – призналась она.

Мать певицы не знала, чем занимается предполагаемый бойфренд дочери.

«О, боже мой, как интересно! Нет, не знала. Ну, не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне все равно», – поделилась размышлениями она.

Родительница добавила, что пока ее ни с кем не знакомили. Но если такое случится – значит у дочери серьезные намерения.

«Она всегда знакомит, если у нее серьезные намерения. Не у него, а именно у нее. Пока меня не знакомили», – ответила женщина.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова показала фотографии с новым возлюбленным у елки.