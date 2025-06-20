«Всегда верна»: Ани Лорак впервые высказалась о получении российского паспорта

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) прокомментировала получение российского паспорта. Артистка поблагодарила зрителей, которые посещают ее концерты.

Комментарий исполнительницы хита «Солнце» приводит журналистка Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, Блин! Говорит».

«Особенное спасибо хочу сказать своим зрителям и поклонникам, которые ходят на мои концерты в России — стране, в которой я живу и работаю уже много лет, и всегда верна своему слушателю», — сказала Каролина.

По словам Алены, артистка проживает в России уже более 10 лет. Жигалова надеется, что в отношении Куек прекратится травля после получения российского паспорта.

В 2022 году Лорак ненадолго пропала из медиапространства. Из-за этого многие поклонники решили, что она решила уехать из России. Однако с 2023 года певица стала вновь выступать и участвовать в телевизионных концертах. Ани публично поддерживали звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе ее друг Филипп Киркоров.

Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что Лорак необходимо обозначить свою позицию относительно СВО. Также он предложил артистке выступить перед российскими бойцами, но она ответила отказом.