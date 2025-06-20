Получившая российское гражданство Лорак отказалась выступать перед ранеными бойцами

Получившая российское гражданство певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) отказалась выступать перед бойцами в госпитале им. Н. Бурденко. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Бородин позвонил исполнительнице и предложил выступить перед российскими бойцами. Однако Лорак ответила ему отказом.

«Всем звонящим, и сочувствующим предложил поехать с Лорак в госпиталь Бурденко, съездить к нашим ребятам, что вы думаете, получил отказ, так как это дело „личное“ каждого, — написал глава ФПБК в своем Telegram-канале. — Но мне стало до конца ясно, для чего получено российское гражданство».

Виталий добавил, что вся страна желает узнать позицию Каролины относительно СВО.

Напомним, Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта в феврале 2024 года. По данным СМИ, певица изучала вопрос получения гражданства РФ с осени 2022 года, когда против нее на Украине ввели санкции. В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал Лорак помощь с получением паспорта РФ. Однако тогда певица отказалась, заявив, что не собирается менять гражданство. Российский паспорт артистке украинского происхождения выдали 9 июня.

Выдача российского паспорта Ани Лорак возмутила и певицу Вику Цыганову. Исполнительница напомнила, что Куек публиковала посты в поддержку Украины.