«Всегда в прайме»: 75-летняя Надежда Бабкина покоряет соцсети видео с молодежным сленгом

75-летняя певица Надежда Бабкина стала новым кумиром молодежи в соцсетях. Артистка набирает подписчиков в TikTok, монтируя видео, в которых использует сленг, и это нравится юным пользователям.

Бабкина решила не отставать от своих коллег, которые собирают стадионы благодаря трендам, и начала активно вести соцсети. Так, недавно она опубликовала ролик, в котором заявила, что «шарит за слэй» и всегда была «демоном моды». В комментариях молодые фанаты поддерживают артистку и просят ее не останавливаться.

«Бабкина Надежда Праймовна», «Смеялась, пока не увидела галочку, потом смеялась еще сильнее», «Надежда всегда в прайме», «Надя больше не Бабкина, а Гламурова», «Надежда, ваш аккаунт в надежных руках», - пишут пользователи.

Напомним, что благодаря молодой аудитории другая артистка Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей страны. Сейчас она собирает большие площадки, и на ее концерты практически невозможно купить билет из-за большого количества людей, желающих послушать вживую: «И плывет веночек вдоль ночной воды».

